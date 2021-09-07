Тверьстат информирует

СТАТИСТИКА

ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ

Пассажироперевозки

Традиционно общественный пассажирский транспорт играет важную роль в функционировании и развитии регионов, решает задачи, связанные с доставкой людей к местам работы, учебы, отдыха.

Основываясь на федеральных статистических наблюдениях этого вида услуг, Тверьстат подсчитал, что в 2020 году по маршрутам регулярных перевозок во всех видах сообщения в Конаковском районе автобусами перевезено 1669,9 тыс. человек, из них примерно треть – в сельской местности. Восемь автобусных маршрутов обслуживают 70 сельских населенных пунктов в пригородном и междугородном сообщении района.

В связи с пандемией 2020 года количество перевезенных пассажиров по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 11 процентов.Основным перевозчиком пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок района является ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие».

Условия труда

На конец 2020 года на крупных и средних предприятиях и в организациях обследованных видов экономической деятельности на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в Конаковском районе было занято 2,1 тысячи человек (на конец 2019 года – также 2,1 тыс. человек), или 32 процента от общей численности работников обследуемых видов экономической деятельности (на конец 2019 года – также 32 процента). Все они получали хотя бы один вид гарантий и компенсаций.

Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты в 2020 году составляли 115,2 миллиона рублей (в 2019 – 93,7 миллиона рублей). В среднем на одного работника, имеющего право на соответствующий вид гарантий и компенсаций, сумма составила 10269 рублей (в 2019 году – 8400 рублей).

Травматизм

на производстве

Наличие вредных производственных факторов, использование несовершенных машин и оборудования, технологических процессов и нарушение правил безопасности труда могут привести к полной или частичной утрате трудоспособности работников.

В 2020 году на предприятиях и в организациях Конаковского района обследованных видов экономической деятельности пострадали от травм на производстве и временно утратили трудоспособность 5 человек, или 0,5 пострадавших на 1000 работающих. Случаев производственного травматизма со смертельным исходом не зарегистрировано. 20 процентов среди пострадавших – женщины.

На мероприятия по охране труда предприятиями и организациями Конаковского района в 2020 году было израсходовано 224,5 миллиона рублей, или 217000 рублей в среднем на одного работающего, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в среднем за год отсутствовал на рабочем месте 65 дней. 7 процентов предприятий Конаковского района со среднесписочной численностью, не превышающей 100 человек, имеют здравпункты, соответственно, 25 процентов предприятий - с численностью от 100 до 500 человек и 60 процентов предприятий - с численностью работающих свыше 500 человек.