Имя на Доске почета

ЕЛЕНА И ЕЕ «СЕВЕРЯНОЧКА»

Мы начинаем публикацию рассказов о жителях Конаковского района, чьи портреты в этом году помещены на районную Доску почета «Лучшие люди Конаковского района». Всего таких людей - тридцать.

Начнем мы с Елены Васильевны КРИВОШЕЕВОЙ, одной из достойных членов нашего общества. Елена Васильевна – ветеран Кольской АЭС, заслуженный пенсионер атомной отрасли, председатель совета ветеранов Конаковского отделения Кольского филиала МООВК «Росэнергоатом». Родилась в г. Кременчуг Полтавской области.

Образование – энергетический факультет МГОУ по специальности «Тепловые электрические станции». Во время работы на Кольской АЭС прошла трудовой путь от лаборанта и аппаратчика химводоочистки до ведущего инженера.

С 2006 года проживает в г. Конаково, в 2012 году вошла в совет ветеранов и была избрана председателем совета ветеранов Конаковского отделения Кольского филиала МООВК «Росэнергоатом».

С детства мечтала быть педагогом, работать с детьми. В своём дворе объединила ребятишек в клуб «Ребята нашего двора». Елена Васильевна – энергичный, неравнодушный и ответственный человек. Организовала много полезных дел: встречи со школьниками, экологические субботники, поздравления юбиляров. За свою общественную работу имеет много поощрений и Почётных грамот. Награждена почётным знаком Всероссийской организации ветеранов.

В нашем городе Елена Васильевна создала вокальный ансамбль для женщин пенсионного возраста «Северяночка», который на протяжении почти 10 лет выступает не только на местной сцене, но и гастролирует по стране.

В 2019-м «Северяночка» завоевала диплом лауреата III степени межрегионального фестиваля-конкурса «Троицкие обереги-2019» в селе Василево Торжокского района. В 2020 году ансамбль «Северяночка» стал лауреатом Всероссийского фестиваля «София-2020».

- Для нашего возрастного коллектива это значимая победа! – считает Елена Васильевна, - это наш подарок коллегам Кольской АЭС, руководству станции, совету ветеранов Кольского РО МООВК «Росэнергоатом.

Как рассказала Елена Васильевна, первое «боевое крещение» коллектив выдержал, защищая честь ветеранской организации родного предприятия в г. Десногорске на фестивале творческих коллективов «Росэнергоатом» «Энергия жизни-2012», став его лауреатом.

С тех пор ансамбль ежегодно принимает участие в этом фестивале, завоевывая награды. На «Энергии жизни -2015», который проходил в г. Удомля Калининской АЭС, «Северяночке» вручен специальный приз жюри «Красота спасет мир».

Ансамбль «Северяночка» - участник городских мероприятий, концертов, городских и областных фестивалей. В копилке наград ансамбля дипломы, грамоты за победы и участие в фестивалях «Конаковские огни», «Русь святая, веру храни!», «Мои года - мое богатство», «Путь к успеху», «Я люблю тебя, жизнь!», районном фестивале «Единение» с участием творческих коллективов национальных диаспор Конаковского района, городского фестиваля «Конаковская минута славы».

В репертуаре «Северяночки» - русские, украинские народные песни, авторские патриотические и лирические песни. Стало уже традиционным участие ансамбля в Пушкинском празднике с. Берново Старицкого района, песенном фестивале «Троицкие гуляния» в с. Василево Торжокского района, в фестивале национальных культур, которые ежегодно проводит Тверской Дом народного творчества.

Особой гордостью коллектива является его участие в областном фестивале хоров, ансамблей ветеранов труда и клубов ветеранов войны «Оглянись на жизнь сначала», посвященном 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Со своей программой коллектив выступил на концертных площадках в городах Северного флота Гаджиево и Полярном. С особой теплотой ансамбль встречали в г. Полярные зори.

Члены клуба «Северяночка» - участники и организаторы выставок декоративно-прикладного творчества всех уровней. Также начиная с 2010 года ветераны КАЭС принимают самое активное участие в благотворительных акциях «Старшее поколение – детям», «Посади дерево», «Вещам вторая жизнь», «Книги для сельской библиотеки». В январе 2015 года ветераны КАЭС впервые побывали в Городенском доме-интернате для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Конаковского района Тверской области, где проживают 25 стариков. В дом-интернат ансамбль «Северяночка» приехал с концертной программой, подарками, пирогами.

Также председатель совета первичной организации ветеранов Кольской атомной станции организует экскурсионные поездки для своих женщин. Помогают друг другу в радостных и горестных событиях. В планах ветеранов – продолжение своей творческой и благотворительной деятельности.

Людмила КИКАЛО.