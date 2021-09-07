«ТАТЬЯНКА» АЛЕКСАНДРА КЫРЧАНОВА



Уже неоспоримый факт, что в г. Конаково живёт много талантливых и творческих людей. То ли природа этому способствует и наши прекрасные волжские виды, то ли большое количество кружков и секций, где можно заниматься и оттачивать своё мастерство. Один только Дом народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева» насчитывает 14 отделений по разным видам народного творчества. На одной из последних выставок работ воспитанников Дома народного творчества я и познакомилась с Александром Кырчановым, который увлекается резьбой по дереву.

Александр Борисович родом из Свердловской области. В своё время окончил Ивановский энергетический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик». 34 года отдал энергетике, в том числе и Конаковской ГРЭС. Сейчас на пенсии, помогает детям воспитывать внуков, вместе с супругой занимается приусадебным хозяйством.

Всю жизнь работал с металлом, пока однажды в Доме народного творчества ДЮЦ «Новая Корчева», которым заведует его супруга Ирина Викторовна, не познакомился с резьбой по дереву. Ведёт кружок резьбы по дереву женщина - Ирина Борисовна Крапивина. Именно она приобщила Александра к одному из направлений резьбы по дереву – «Татьянке». Это авторская резьба, запатентованная в 90-х гг. Шамилем Сасыковым, названная именем его любимой супруги Татьяны. Это не столько стиль резьбы, сколько именно технология. Резьба эта не быстрая, требует внимания, сосредоточенности и выверенных движений. Резьба «Татьянка» подходит для любых изделий: для ваз и шкатулок, панно и скульптур и многого другого. Выполняется она преимущественно на липе - мягкой, доступной древесине.

Сначала Александр создавал пробные поделки из журнала – листочки, цветы, траву, бабочек. Всё это затянуло, когда стало получаться. Закупил хорошие инструменты для данного вида резьбы. На сегодняшний день на его счету штук 20 готовых изделий. Какие-то дарил, какие-то продавал.

Стационарной мастерской у него нет, работает «на коленке» дома, в гараже или на даче. Когда в округе спиливали липу, привез на дачу, напилил заготовки.

- Дерево не должно быть абсолютно сухим, напитаться влагой, - говорит Александр.

Вместе с сыном съездили в музей резьбы по дереву «Татьянки» в Москве. Работы, выставленные там, потрясли воображение. Но и у самого Александра, по моему мнению, большой прогресс. Лично мне хотелось бы иметь любую из них у себя дома. От них веет теплом дерева и любовью к нему.

Людмила КИКАЛО.