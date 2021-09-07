ЮБИЛЕЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ



В субботу, 3 июля сотрудники Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник. В этом году инспекции исполняется 85 лет. Служба в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения - трудная, опасная и вместе с тем почётная. Её сотрудники обеспечивают безопасность дорожного движения, борются с нарушителями, оказывают помощь водителям, пассажирам и пешеходам. О сегодняшнем дне ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району рассказало его руководство.

Сейчас штрафы и меры наказания для нарушителей правил дорожного движения ужесточаются, но обстановка на дорогах города и района остаётся сложной, несмотря на то, что совместными усилиями автоинспекторов и участников дорожного движения удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. За 6 месяцев 2021 года в г. Конаково и Конаковском районе произошло 39 ДТП, 7 человек погибли, 44 пострадали. В прошлом году за аналогичный период произошло 53 ДТП, 9 человек погибли, 60 – получили ранения разной степени тяжести.

К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, вызывают беспокойство дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, по вине таких водителей зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы, в текущем году на 80 процентов увеличилось количество ДТП с несовершеннолетними, зарегистрировано 6 ДТП с участием пешеходов, 1 человек погиб, 5 получили различные травмы.

На территории обслуживания отделения проходит 59 километров федеральных дорог, 67 километров региональных, 310 километров межмуниципальных автодорог. Количество транспорта на наших дорогах растет с каждым днем. Сотрудники ГИБДД проводят важные мероприятия по безопасности дорожного движения, пресекают нарушения, создающие угрозу безопасности на дороге, организуют пропаганду безопасности дорожного движения для пешеходов и водителей, обучают и проводят мероприятия по ПДД для детей.

Любой профессиональный праздник - это, прежде всего, люди, носители профессии. И в честь прошедшего юбилея хочется рассказать о многих из них.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Конаковского района капитан полиции Александр Мяснов, занимает эту должность с 2020 года. В Госавтоинспекции он уже 15 лет, за время службы прошёл путь от инспектора ДПС, инспектора административного законодательства, госинспектора БДД до начальника отделения. В подразделении Госавтоинспекции работают профессионалы своего дела и имеют многолетний опыт работы.

Госинспектор по безопасности дорожного движения Василий Шаров выполняет большой объём работ по проверке автотранспортных предприятий, отвечает за безопасность школьных перевозок и организованных групп детей.

Инспектор по административному законодательству Сергей Перхуров занимается административными расследованиями по ДТП, ведет их учёт, следит, чтобы вовремя оплачивались штрафы и работал принцип неотвратимости наказания, взаимодействует с сотрудниками суда, прокуратуры и других служб.

Татьяна Кокорева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ведёт работу с детьми, подростками и взрослыми, постоянно организует интересные и познавательные мероприятия, акции в городе и районе, взаимодействует со СМИ и общественными организациями.

Старшие инспектора ДПС Александр Колотвин и Михаил Никоноров возглавляют группу ДПС, в которую входят Владимир Полищук и Александр Капусткин, они обучают новых сотрудников принятых на службу в 2021 году - Даниила Кочнева и Дмитрия Воробьева. Автоинспектора несут службу на территории г. Конаково и Конаковского района по обеспечению безопасности дорожного движения, выявляют преступления и административные правонарушения, выполняют другие общеполицейские задачи.

Отдельно хочется рассказать о майоре полиции Викторе Клишине, который с 2020 года возглавил подразделение МРЭО ГИБДД № 14 УМВД России по Тверской области в г. Конаково. Он руководитель, и считает свой небольшой коллектив сложившимся и дружным. Под его началом работают аттестованные и вольнонаёмные сотрудники. Старший госинспектор Дмитрий Овчинников занимается экзаменационной деятельностью, госинспектора Антон Чистополов и Наталья Темерова производят осмотр и регистрацию транспортных средств. Виктор Викторович Клишин – опытный руководитель, служит в ГИБДД с 2001 года, сначала был инспектором ДПС, в 2012 г. служил старшим госинспектором МРЭО, с 2013 по 2020 год руководил отделением ГИБДД по Конаковскому району, затем стал начальником МРЭО ГИБДД № 14.

Информация и фото:

ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.