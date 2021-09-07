НАШИ НА IRONSTAR-2021

В прошедшие выходные в Конаковском районе на территории «Рэдиссон Завидово» уже не в первый раз проходили соревнования по триатлону «IronStar 1/8 Zavidovo». В них приняли участие конаковские спортсмены и волонтеры центра молодежной политики «Иволга».

Спортсмены спортивного клуба «Импульс» из г. Конаково 1/8 приняли участие в 1/8 от «железной дистанции». Спортсменам предстояло проплыть 500 м, проехать на велосипеде 22 км и пробежать 5 км. Полная же дистанция составляет соответственно 4 километра плавание, 176 километров на велосипеде и 40 километров бег. Звание «железного человека», который в свое время неоднократно преодолел эту дистанцию, носит Анатолий Афоненко, тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Олимп» Конаковского района и руководитель клуба любителей бега «Марафонец». У конаковского уникального спортсмена, который разменял восьмой десяток, есть даже шутливый титул - «Железный дед».

Наши спортсмены показали отличные результаты. В личном первенстве победителем в своей возрастной группе стал Анатолий Афоненко, хорошие результаты показали Наталья Муравьева и Сергей Храмов. Среди эстафетных команд ребята из СК «Импульс» заняли 3 место. После этого был дан старт ¼ от «железной дистанции», где необходимо было преодолеть 1 километр вплавь, 45 километров на велосипеде и 10 километров бегом. Успешно преодолели дистанцию Сергей Петров и Николай Новиков.

За день до старта триатлона одним из ярких и красивых зрелищ стал забег среди женщин на 5 км, который носил название «IronLady». В этот же день были заплывы на одну и две мили, а также красочный детский забег «StarKids».

«IronStar Zavidovo–2021» – это уникальный в своём роде формат российского триатлона, испытание для настоящих героев. Ведь две гонки в один день - такое возможно только здесь. И такое могут только самые сильные, выносливые и опытные. Радует, что спортсмены из Конаковского района смогли достойно показать себя.

Надо отметить, что всё это не состоялось бы без волонтёров центра молодежной политики «Иволга». На протяжении двух дней наши волонтёры помогали в подготовке соревнований, стояли на разных этапах соревнований и пункте питания участников, оказывали помощь в церемонии награждения.

Участники соревнований благодарят за помощь администрацию Конаковского района, а также волонтеров и судей.

Кирилл НОВИКОВ.