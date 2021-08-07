В Лесном муниципальном округе при поддержке областного бюджета установлена новая спортплощадка

В Лесном муниципальном округе Тверской области при поддержке областного бюджета появилась новая спортивная площадка. Комплект уличных тренажёров установлен в селе Михайловское.

«Обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом – очень важная задача. Открытие новых спортивных площадок – часть работы в рамках демографического пакета, которая ведется во всех муниципалитетах региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Жители села Михайловское Лесного муниципального округа получили возможность заниматься физической культурой в любую погоду – площадка оборудована навесом.

Всего в 2021 году в 24 муниципалитетах Верхневолжья появятся новые объекты для занятий спортом. Средства на их установку распределялись в конце марта текущего года на заседании регионального Правительства.

В настоящее время комплекты уличных тренажеров уже установлены в Кувшинском, Лихославльском, Торопецком, Жарковском, Кимрском районах, Западнодвинском муниципальном округе и Нелидовском городском округе.

На стадионе в городе Кашине установлены трибуны. Завершаются работы по созданию площадки для сдачи нормативов ГТО в Сандовском муниципальном округе. В остальных муниципалитетах работы планируется завершить к 1 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области