19 супружеским парам Тверской области вручены медали «За любовь и верность»

8 июля в День семьи, любви и верности в Тверской области 19 семейным парам Верхневолжья вручили общественные награды – медали «За любовь и верность». Торжественная церемония прошла в городе Вышний Волочек.

Медаль «За любовь и верность» учреждена Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году.

«Пример прочной духовной связи и самоотверженной любви почти восемь столетий назад дали нам святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Не менее ярким образцом супружеской верности, заботы о своем крае и народе является союз святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской, почитаемых во всем православном мире. Сегодня в Верхневолжье возрождаются традиции большой и дружной семьи, особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, воспитанию молодежи на основе традиций нашего народа», – отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям Тверской области по случаю Дня семьи, любви и верности.

В числе награжденных – шесть семей из города Твери. Это родители 5 детей Алексей и Елена Васильевы, родители 9 детей Владимир и Татьяна Шуваловы, многодетные родители Денис и Марина Борковы, Юрий и Алёна Зиновьевы. Также награждены Галина и Валентин Шелковы, которые в августе этого года отметят 57 лет совместной жизни, Юрий и Людмила Яковлевы, чей брак был зарегистрирован 45 лет назад.

47 лет вместе Виктор и Валентина Козловы из Вышнего Волочка. Супруги создали крепкую семью и вырастили продолжателей своей профессии. Дочь и внук Козловых выбрали делом жизни медицину.

Виктор и Мария Громовы из Зубцовского района воспитали троих сыновей, двое из которых также стали многодетными родителями.

Среди тех, кого чествовали в этот день, и супружеские пары, перешагнувшие «золотой рубеж». Это Сергей и Альбина Куликовы из города Кашина, Евгений и Галина Храбровы из города Кимры, Фёдор и Наталья Столяровы из посёлка Редкино Конаковского района, Николай и Галина Коновы из Ржева.

Медаль «За любовь и верность» также вручена Андрею и Наталье Преображенским из села Городня Конаковского района. Супруги воспитывают 5 детей, работают в Городенской православной гимназии.

Из Краснохолмского муниципального округа на церемонию вручения наград приехали Алексей и Надежда Бондины, из Ржева – Александр и Наталья Лужковы, Олег и Ольга Юдины.

Кроме того, примером для молодого поколения является семья Андрея и Эмилии Барыгиных из посёлка Спирово, отметившие серебряную свадьбу, союз Николая и Елены Барановых из Торжокского района и Леонида и Нины Малаховых из Калининского района, которые вместе уже 40 лет вместе.

Пресс-служба Правительства Тверской области