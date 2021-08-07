Производство комплектующих для фильтров воды запущено в Тверской области при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности

Один из ведущих производителей труб и резервуаров HELYX (ООО «БиоПласт») запустил на заводе в Редкино Тверской области новое производство комплектующих для фильтров воды. Это стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (ФРП).

Сегодня через ФРП обеспечивается целый комплекс мер для бизнеса – льготное финансирование, экспертная поддержка, сопровождение инвестпроектов и другие.

«Главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В конце 2019 года для создания нового производства ООО «БиоПласт» получило федерально-региональный заем по программе «Проекты развития» на сумму 23 млн рублей. Из них 16,1 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности, 6,9 млн рублей – Фонд развития промышленности Тверской области. Совокупный бюджет проекта превысил 45 млн рублей.

В итоге предприятие организовало новое импортозамещающее производство напорных и мембранных корпусов из композитных материалов для систем водоочистки. Мощность производства составляет 1000 штук в год.

Корпус представляет собой композитный баллон с рабочим давлением шесть атмосфер, предназначенный для использования в системах водоподготовки. Корпуса из композитных материалов обладают более высокой прочностью, меньшим весом, высоким сопротивлением к истиранию, чем аналоги из нержавеющей стали и высокопрочной оцинкованной стали.

В настоящее время, по данным компании, подобные корпуса для фильтрации и умягчения воды в России не производятся и закупаются преимущественно в Европе и Китае. Предприятие намерено к 2024 году занять 35-40% российского рынка.

Основными потребителями продукции компании являются крупнейшие российские поставщики водоподготовительного оборудования. «БиоПласт» планирует поставлять готовые изделия компаниям «Гейзер», «Аквафор», «Водная техника», «Медиана» и другим.

Напомним, в апреле 2021 года наблюдательный совет Фонда Развития промышленности РФ опубликовал рейтинг региональных фондов развития промышленности за 2020 год. ФРП Тверской области занял 7 место по России – это на позицию выше, чем в 2019 году. Всего в 2020-м по различным программам поддержки Фонд развития промышленности региона выдал 16 займов на общую сумму более 341 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области