В Тверской области подвели итоги работы Школы молодого поисковика

posted by Максим Малахов on чт, 07/08/2021 - 14:36

8 июля в Тверской области завершился слёт «Школа молодого поисковика», который  проходил на базе Калашниковского колледжа Лихославльского района. В нем приняли участие бойцы молодежных поисковых отрядов из Твери, Кашинского городского округа, Оленинского муниципального округа, Калининского, Лихославльского, Старицкого, Торопецкого и Конаковского районов.

         Организованная поисковая работа в тверском регионе ведется с 1988 года. За это время найдено и предано земле 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более  5 100 имен без вести пропавших воинов.

         «Важно, что с каждым годом поисковое движение растёт, всё больше молодых людей объединяется в отряды. Военно-патриотическая работа формирует мировоззрение», – считает Губернатор Игорь Руденя.

         К работе активно привлекаются студенты и школьники Верхневолжья. В муниципальных образованиях Тверской области создаются новые молодежные поисковые отряды. Знания и навыки, необходимые в работе, ребята получают, в том числе в Школе молодого поисковика.

         Программа слёта была интересной и очень насыщенной. В нее вошли лекции, мастер-классы, практические занятия. Их темами стали «Оружие Победы», «Противодействие фальсификации истории», «Обмундирование и амуниция РККА», «Антропология в поисковой работе», «Теория поисковых и археологических работ на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны», «Ржевская битва. Часть 1 и 2» и другие.

         Также участники слета узнали, как можно использовать в работе информационные ресурсы Министерства обороны РФ ОБД «Мемориал», «Подвиг Народа», «Память народа» для анализа документов при установлении судеб советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, ребята научились работать с поисковым оборудованием.

         Все участники Школы молодого поисковика получили сертификаты.          Организаторы слета – Комитет по делам молодежи Тверской области, Областной молодежный центр, Поисковое движение Калашниковского колледжа, Тверская РОО ПИО «Память поколений».

 

Пресс-служба Правительства Тверской области