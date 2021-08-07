В Тверской области подвели итоги работы Школы молодого поисковика

8 июля в Тверской области завершился слёт «Школа молодого поисковика», который проходил на базе Калашниковского колледжа Лихославльского района. В нем приняли участие бойцы молодежных поисковых отрядов из Твери, Кашинского городского округа, Оленинского муниципального округа, Калининского, Лихославльского, Старицкого, Торопецкого и Конаковского районов.

Организованная поисковая работа в тверском регионе ведется с 1988 года. За это время найдено и предано земле 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 100 имен без вести пропавших воинов.

«Важно, что с каждым годом поисковое движение растёт, всё больше молодых людей объединяется в отряды. Военно-патриотическая работа формирует мировоззрение», – считает Губернатор Игорь Руденя.

К работе активно привлекаются студенты и школьники Верхневолжья. В муниципальных образованиях Тверской области создаются новые молодежные поисковые отряды. Знания и навыки, необходимые в работе, ребята получают, в том числе в Школе молодого поисковика.

Программа слёта была интересной и очень насыщенной. В нее вошли лекции, мастер-классы, практические занятия. Их темами стали «Оружие Победы», «Противодействие фальсификации истории», «Обмундирование и амуниция РККА», «Антропология в поисковой работе», «Теория поисковых и археологических работ на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны», «Ржевская битва. Часть 1 и 2» и другие.

Также участники слета узнали, как можно использовать в работе информационные ресурсы Министерства обороны РФ ОБД «Мемориал», «Подвиг Народа», «Память народа» для анализа документов при установлении судеб советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, ребята научились работать с поисковым оборудованием.

Все участники Школы молодого поисковика получили сертификаты. Организаторы слета – Комитет по делам молодежи Тверской области, Областной молодежный центр, Поисковое движение Калашниковского колледжа, Тверская РОО ПИО «Память поколений».

Пресс-служба Правительства Тверской области