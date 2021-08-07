Игорь Руденя вошел в ТОП-10 медиарейтинга глав регионов России за июнь

Игорь Руденя по итогам июня вновь вошел в «тройку» лидеров среди губернаторов Центрального федерального округа по упоминаемости в средствах массовой информации. В медиарейтинге глав субъектов по всей России руководитель тверского региона занял 10-е место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Среди наиболее заметных информационных поводов в опубликованном исследовании отмечена встреча губернатора Игоря Рудени и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе которой было объявлено о запуске в Тверской области пилотного проекта по реновации военкоматов.

«Мы готовы стать пилотным регионом, где будут выработаны стандарты обновления региональных военных комиссариатов. В течение нескольких недель будет готово предпроектное решение. Думаю, до конца года сможем ввести первый военный комиссариат, который стал бы эталонно-тестовым для регионов Российской Федерации, как минимум – для Центрального федерального округа», – сказал Игорь Руденя, комментируя итоги встречи.

В июне СМИ уделили большое внимание ежегодному выступлению губернатора Игоря Рудени о результатах деятельности Правительства Тверской области и сообщению главы региона о формировании новой стратегии социально-экономического развития Верхневолжья на ближайшие пять лет.

Также СМИ сообщали, что Игорь Руденя по решению делегатов конференции регионального отделения «Единой России» представил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области. Выборы главы региона состоятся в сентябре.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 65 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.