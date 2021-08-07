Губернатор Игорь Руденя в День семьи, любви и верности обратился к жителям Верхневолжья

8 июля – День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. К жителям Тверской области в связи с праздничной датой обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются уважение к труду, любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа уверенного будущего России, – отметил Игорь Руденя. – Пример прочной духовной связи и самоотверженной любви почти восемь столетий назад дали нам святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Не менее ярким образцом супружеской верности, заботы о своем крае и народе является союз святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини Анны Кашинской, почитаемых во всем православном мире».

Сегодня в Верхневолжье возрождаются традиции большой и дружной семьи, особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, воспитанию молодежи на основе традиций нашего народа.

Для семей с детьми в Тверской области предусмотрено около 50 различных мер поддержки. В том числе это около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлены на региональном уровне.

В 2021 году общий объем средств на поддержку семей и детей Тверской области, или так называемый «детский бюджет», равен более 26,4 млрд рублей – это на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2020-м. Объем выплат молодым и многодетным семьям составит 5 млрд рублей.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени расширяются меры поддержки. Приоритет – многодетные семьи. В 2020 году введены сертификаты на приобретение автотранспорта для семей с пятью и более детьми. В Тверской области автомобили вручают также победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в регионе в 2020 году.

Многодетным родителям Верхневолжья, воспитывающим школьников младших классов, предоставляют бесплатно форму для учебы, семьи освободили от уплаты транспортного налога. Вклад родителей в воспитание детей отмечают почетными знаками «Слава матери» и «Слава Отца».

Благодаря системным мерам только за 2020-й в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 1 тысячу. Сейчас в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается почти 44 тысячи детей – это на 10 тысяч детей больше, чем в 2016 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области