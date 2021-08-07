Тверская областная картинная галерея проводит для школьников уроки дворцового этикета

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Тверская областная картинная галерея продолжает образовательные проекты для юного поколения. В июле здесь проходят уроки дворцового этикета и другие мероприятия.
Задачу организовать в период каникул познавательную программу для школьников поставил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, качественный досуг и занятость детей в свободное от учебы время имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения.
2 июля в Тверской областной картинной галерее прошел урок дворцового этикета. Юные гости смогли не только усвоить изящные манеры, но и примерить на себя облик барышни и кавалера 19 столетия. Следующий такой урок состоится 14 июля.
9 июля в Башне искусств Тверского императорского дворца также состоится интерактивная игра-лекция «Царское дело». Она разработана сотрудниками Русского музея и позволит юным участникам поближе познакомиться с жизнью царской семьи.
Ребята смогут узнать много нового о первых царях из рода Романовых, погрузиться в Петровскую эпоху, а также подробно рассмотреть военные мундиры, женские и мужские костюмы, которые носили в царской семье.
Гостей ждут интересные задания на внимательность, логику и смекалку, справиться с которыми помогут живописные полотна из коллекции Русского музея.
Запись на мероприятия организована по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.
Пресс-служба Правительства Тверской области