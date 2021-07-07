Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

8 июля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Планируется, что глава региона расскажет о ходе газификации в Верхневолжье, строительстве ключевых социальных объектов в Твери, а также о том, какие результаты показали одиннадцатиклассники на ЕГЭ.

Кроме того, темой эфира станет вакцинация жителей Тверской области от коронавирусной инфекции.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/7pmBTo1J7Gw и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области