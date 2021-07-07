Евгений Калёкин: «Поезд Победы» помогает проникнуться духом военного времени

Руководитель Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Калёкин считает, что «Поезд Победы» – очень важная просветительская акция, которая позволяет погрузить всех ее участников в атмосферу 40-х годов прошлого века.

«Хорошо, что «Поезд Победы» снова приехал на тверскую землю. Далеко не все успели увидеть эту экспозицию в первый раз, теперь снова есть такая возможность. Считаю, что этот замечательный передвижной музей очень нужен и взрослым, и нашей молодежи. Сегодня здесь побывали несколько отрядов юнармейцев, жители города приходят семьями. Эта уникальная выставка помогает перенестись в годы Великой Отечественной войны, проникнуться духом и нервом военного времени», – отметил Евгений Калёкин.

Напомним, сегодня, 7 июля, в Тверь прибыл передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Он будет работать по 9 июля включительно. Посетить уникальную экспозицию могут жители и гости Верхневолжья, которые предварительно прошли регистрацию на сайте проекта https://поездпобеды.рф.

По мнению губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Игорь Руденя.

«Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозицию разместили в восьми вагонах, в каждом из которых отражена история Великой Отечественной войны – мирное время и последние часы перед войной, Брестская крепость, поезд на фронт, окопы, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.