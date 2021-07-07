За первый летний месяц в Тверской области трудоустроено свыше 2800 подростков

В Тверской области за первый летний месяц 2021 года было трудоустроено 2873 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

Ребята работают в организациях образования, культуры, спорта, в сферах сельского хозяйства, торговли, на обрабатывающих производствах и других предприятиях. Трудятся вожатыми, библиотекарями, помощниками по организации мероприятий.

Молодёжь активно участвует в мероприятиях, имеющих общественно-полезную значимость, занимаются уборкой и благоустройством территорий, воинских захоронений, детских и спортивных площадок.

«В текущем году всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В период трудоустройства ребята получают заработную плату, а также материальную поддержку от службы занятости населения.

Для стимулирования трудоустройства подростков по инициативе Губернатора в регионе введена компенсация части затрат на их заработную плату. Работодателем возмещают 50% от затрат на зарплату несовершеннолетних работников. Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.

В июне на эти цели было направлено 3,6 млн рублей. Всего на эти цели в областном бюджете в 2021 году заложено порядка 6,6 млн рублей.

Со стороны работодателя подросткам выплачивается зарплата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 792 рубля).

Всего в Тверской области этим летом подработать и получить практические навыки на предприятиях региона смогут порядка 5900 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Для трудоустройства подростков необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства. Подробная информация о вакансиях, особенностях оформления на работу размещена на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области: www.trudzan.tvereg.ru в разделе «Трудовое лето».

Пресс-служба Правительства Тверской области