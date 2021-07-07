В Тверь прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

7 июля в Тверь прибыл передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Он будет работать в Городе воинской славы по 9 июля включительно. Посетить уникальную экспозицию могут жители и гости Верхневолжья, которые предварительно прошли регистрацию на сайте проекта https://поездпобеды.рф.

Выставка повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и погружает посетителей в реалии военного времени. Через лица героев авторы проекта пытались передать собирательный образ поколения Победителей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозицию разместили в восьми вагонах, в каждом из которых отражена история Великой Отечественной войны – мирное время и последние часы перед войной, Брестская крепость, поезд на фронт, окопы, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Помимо экспозиции выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Всё это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного – более острыми.

С 23 по 25 февраля передвижная экспозиция «Поезд Победы» побывала в Городе воинской славы Ржеве. Тогда её посетили почти 3000 человек.

В 2021 году, проходящем в Российской Федерации под эгидой Года науки и технологий, проект продолжил свое развитие. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли весомый вклад в Победу и развитие мировой науки в целом.

Подробнее о Поезде Победы можно почитать на сайте - https://поезд-победы.рф

Пресс-служба Правительства Тверской области