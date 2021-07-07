Соглашения Игоря Рудени с инвесторами вошли в мониторинг фонда «Петербургская политика» за июнь

Губернатор Игорь Руденя отмечен в мониторинге основных событий социально-политической жизни регионов за июнь в связи с динамичными событиями в экономике Тверской области и решением региональной «Единой России» выдвинуть действующего главу региона на новые выборы в сентябре. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе позитивных экономических новостей в мониторинге отмечено успешное участие тверской делегации во главе с губернатором Игорем Руденей в деловой программе Петербургского международного экономического форума. На этой площадке заключен ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 91 млрд рублей.

«Петербургская политика» отдельно подчеркивает значимость подписанного на ПМЭФ-2021 соглашения о сотрудничестве по развитию межрегионального туристического проекта «Большое Золотое кольцо», в который включены новые участники – Тверская, Калужская, Рязанская и Тульская области. Эта новость вошла в ТОП-30 событий прошедшего месяца по версии «Петербургской политики». Создание нового туристического продукта – совместная инициатива Федерального агентства по туризму и Правительства Тверской области.

«В масштабный межрегиональный проект «Большое Золотое кольцо» включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа», – считает Игорь Руденя.

Также в июне губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном открытии в Тверской области логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ». Инвестиционный проект реализует «Торговая компания Альфа». Строительство объекта велось при поддержке Правительства Тверской области. Объем инвестиций составил почти 1,3 млрд руб. До 2025 года планируется создать 169 рабочих мест.

Среди ключевых событий в политической жизни региона авторы мониторинга выделили представление Игорем Руденей документов в Избирательную комиссию Тверской области для регистрации в качестве кандидата на предстоящие в сентябре выборы губернатора. Напомним, это произошло 29 июня после конференции регионального отделения «Единой России», делегаты которой приняли соответствующее решение. Также Игорь Руденя по решению однопартийцев возглавил региональную группу кандидатов от «ЕР» на выборах депутатов Государственной Думы и общеобластной список кандидатов этой же партии на выборах депутатов Законодательного Собрания, которые состоятся будущей осенью.