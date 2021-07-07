Аграрии Тверской области ведут заготовку кормов для животноводства

Аграрии Тверской области продолжают заготовку кормов для животноводства. Этот этап сельскохозяйственных работ продлится в Верхневолжье до октября текущего года.

Всего в 2021 году в Тверской области предстоит провести скос трав на площади более 110,9 тыс. га. Будет заготовлено не менее 17,9 центнеров единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота, что в совокупности с произведенным зернофуражем позволит достичь целевых задач в животноводстве.

С имеющихся сейчас в хозяйствах площадей предстоит заготовить 179,4 тыс. тонн сена, 140,8 тыс. тонн сенажа, 261,5 тыс. тонн силосной массы.

По состоянию на начало июля травы скошены на площади 18,3 тыс. га, заготовлено 17,3 тыс. тонн сена, 23,8 тыс. тонн сенажа, 24,6 тыс. тонн силосной массы. Заготовлено 5,3 центнера грубых и сочных кормов.

Достижения в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе были отмечены в выступлении Губернатора Игоря Рудени перед Законодательным Собранием Тверской области по итогам работы в прошлом году.

В данный момент в АПК Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 21 инвестпроект с общим объёмом вложений более 60 млрд рублей, созданием около 3500 рабочих мест.

В 2020 году в Тверской области сохранены объемы производства молока, увеличено производство мяса. Сохранены посевные площади сельхозкультур, а площади льна-долгунца выросли более чем на 16%, также увеличилось производство льноволокна. Разработана региональная целевая программа развития льноводства в Тверской области на период до 2026 года.

Благодаря господдержке в АПК региона приобретено 310 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области