В Тверской области продолжаются работы по созданию мультимедийного парка «Россия – Моя история»

На набережной реки Лазури в Твери продолжается создание мультимедийного парка «Россия – Моя история». Работы ведутся в три смены, в них задействовано 179 человек и 37 единиц техники.

Сейчас на площадке ведётся монтаж сэндвич-панелей по периметру здания, кровли здания музея, выполняются работы по устройству внутриплощадочной тепловой сети, прокладке трасс наружного освещения, обустройству ливневой канализации, вентиляции, наносится огнезащитный слой краски на металлоконструкции здания, благоустраивается внутриплощадочная территория мультимедийного исторического парка.

1 июля в рамках инспекционной поездки по городу Твери Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ на объекте. Глава региона подчеркнул: проект в Тверской области должен стать образцовым.

Реализация образовательного, просветительского, историко-патриотического и культурного проекта – инициатива Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время подобные объекты созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

Комплекс в Твери будет включать в себя интерактивный музей «Россия – моя история», кассовый павильон с информационным пунктом, торговые павильоны, зону фудкорта, фонтаны, детский дворик, амфитеатр, автостоянку и стоянку для автобусов.

Планируется в дальнейшем на этой площадке создать региональный молодёжный кластер, где разместят офисы волонтёрских и патриотических общественных организаций, проектный офис и образовательный центр волонтёрского движения «МыВместе», открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодёжных социально значимых и культурных мероприятий.

Парк «Россия – Моя история» – это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Около 30 % от общей экспозиции займёт региональный контент, где будет отражена история районов региона. В его разработке по всем 42 залам исторического парка участвуют члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур Министерства культуры и Министерства туризма Тверской области. Также свои предложения представят муниципальные образования Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области