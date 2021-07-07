В Тверской области поддержат социально значимые проекты некоммерческих организаций

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В Тверской области стартовал прием заявок на конкурс
по предоставлению субсидий некоммерческим неправительственным организация (ННО) на реализацию социально значимых проектов.
«Такие организации делают очень нужную и полезную работу, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания. Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество».
Конкурс проводится по нескольким направлениям. Поддержка будет оказана проектам, связанным с развитием добровольчества, институтов гражданского общества и молодежных инициатив, социальной помощью семьям, пожилым и людям с инвалидностью, популяризацией культурного наследия Верхневолжья, выявлением молодых талантов и другим.
Прием заявок ведется на сайте https://тверь.гранты.рф. Здесь же представлена подробная информация об условиях участия в конкурсе.
В 2020 году в Тверской области при поддержке из регионального бюджета был реализован 31 проект. Это уроки экологического просвещения детей в сфере обращения с ТКО, патриотическая интерактивная выставка «Четыре эпохи воинской славы Твери», спортивный проект «Футбол – норма жизни», фестиваль литературы и искусства «БиблиоАРТ-фест» и другие инициативы.
Пресс-служба Правительства Тверской области