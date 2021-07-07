Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 762 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 247 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 214 885 человек, за последние сутки – 6930 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 802 213, в том числе за последние сутки их проведено 4221.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 47 388 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4416 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1210 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 15 817
Конаковский район 3593
Ржев 2500
Вышневолоцкий городской округ 2388
Калининский район 1965
Кимры 1801
Торжок 1799
Бологовский район 1112
Кашинский городской округ 1052
Калязинский район 1033
Бежецкий район 1040
Осташковский городской округ 995
Старицкий район 976
Нелидовский городской округ 938
Лихославльский район 896
Торопецкий район 783
Максатихинский район 687
Весьегонский муниципальный округ 658
Западнодвинский муниципальный округ 636
Торжокский район 565
Андреапольский муниципальный округ 550
Оленинский муниципальный округ 502
Кувшиновский район 464
Рамешковский район 452
Зубцовский район 442
Спировский район 386
Ржевский район 371
Сонковский район 336
Кимрский район 332
ЗАТО Озёрный 330
Селижаровский муниципальный округ 319
Краснохолмский муниципальный округ 247
Фировский район 244
Бельский район 237
Кесовогорский район 220
Лесной муниципальный округ 170
Пеновский муниципальный округ 156
Молоковский район 151
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 100
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области