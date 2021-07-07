Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 762 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 247 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 214 885 человек, за последние сутки – 6930 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 802 213, в том числе за последние сутки их проведено 4221.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 47 388 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4416 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1210 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 15 817

Конаковский район 3593

Ржев 2500

Вышневолоцкий городской округ 2388

Калининский район 1965

Кимры 1801

Торжок 1799

Бологовский район 1112

Кашинский городской округ 1052

Калязинский район 1033

Бежецкий район 1040

Осташковский городской округ 995

Старицкий район 976

Нелидовский городской округ 938

Лихославльский район 896

Торопецкий район 783

Максатихинский район 687

Весьегонский муниципальный округ 658

Западнодвинский муниципальный округ 636

Торжокский район 565

Андреапольский муниципальный округ 550

Оленинский муниципальный округ 502

Кувшиновский район 464

Рамешковский район 452

Зубцовский район 442

Спировский район 386

Ржевский район 371

Сонковский район 336

Кимрский район 332

ЗАТО Озёрный 330

Селижаровский муниципальный округ 319

Краснохолмский муниципальный округ 247

Фировский район 244

Бельский район 237

Кесовогорский район 220

Лесной муниципальный округ 170

Пеновский муниципальный округ 156

Молоковский район 151

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 100

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области