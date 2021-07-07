На фестивале карельской культуры OMA RANDA в Тверской области наградят самую большую семью

17 июля на открытых площадках в селе Козлово Спировского района пройдет пятый фестиваль карельской культуры OMA RANDA. В программе – мероприятия, посвященные знакомству с карельским языком, традиционными ремёслами, национальной музыкой и играми.

«Богатая история и культура карельского народа стала неотъемлемой частью исторического наследия Верхневолжья. Многовековые традиции дружбы и добрососедства народов на тверской земле нашли свое воплощение в этом празднике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль традиционно начнется с молебна и крестного хода. В 12:00 стартует развлекательная программа: театрализованное представление, концерт, рок-фестиваль, летние открытые карельские игры, на которых можно поиграть в лапту, карельские городки (рюхи).

На фестивале также запланированы мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарка, представление от кукольного театра, откроется уличный кинотеатр. Ежегодно на OMA RANDA проходят выставки предметов быта. В этом году гости смогут оценить коллекцию старинных сундуков, посмотреть ретро-фотографии, инсталляцию «Карельская тропа».

Также объявлен конкурс «Самая большая карельская семья», в ходе которого назовут самую многочисленную семью, ставшую гостем праздника. Приз – большая корзина с карельскими пирогами. На фестивале можно будет продегустировать пироги и другие блюда национальной карельской кухни.

В 23:00 запланирован фейерверк. После этого участники фестиваля соберутся в большой хоровод у костра.

Подробная информация о празднике, программа фестиваля – в группе фестиваля https://vk.com/oma_randa.

В Тверской области ведется активная работа по популяризации национальной карельской культуры. В 2017 году отмечалось 400-летие переселения карел на тверскую землю.

В 2019 году Козловскому сельскому поселению Спировского района выделено 720 тыс. рублей на развитие проекта по сохранению карельской культуры и традиций. Поддержка предоставлена поселению за 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Награды поселение удостоено за работу по популяризации национальной карельской культуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области