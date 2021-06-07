Губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором Госкопорации Ростех Сергеем Чемезовым ускорение строительства детской областной больницы в Твери

В Москве Губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором Государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым вопросы ускорения строительства детской областной клинической больницы в Твери.

Напомним, 15 июня 2020 года Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили первый камень на месте строительства нового комплекса детской областной больницы. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

По итогам встречи Сергей Чемезов дал необходимые поручения по увеличению объемов и повышению темпов строительных работ.

Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет создано 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.

На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам.

Пресс-служба Правительства Тверской области