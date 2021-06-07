В Твери открылась выставка, посвященная русской провинции

6 июля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества открылась выставка «Волшебный край! Очей отрада!». Экспозиция посвящена русской провинции и объединила последователей академической школы и самобытных художников.

Экспозиция создана из экспонатов из семейной коллекции Владимира Зорина, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, главного научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, члена президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Сегодня собрание семьи Зориных насчитывает почти 500 произведений живописи и графики около 230 авторов. Его основу составляют работы художников российской провинции последней четверти XX века – начала XXI века.

Большую часть собрания картин семьи Зориных составляет «кимрская» коллекция, включающая полотна художников, проживающих в городе Кимры Тверской области и его окрестностях. На картинах изображены храмы, узкие улочки маленького уездного городка, деревянные домики в стиле модерн, которым славятся Кимры.

Помимо кимрских художников в экспозиции можно встретить произведения авторов из разных уголков страны.

Выставка будет работать до 28 августа 2021 года по адресу г.Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16. При посещении обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Пресс-служба Правительства Тверской области