Тверская область вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов ЦФО за июнь

Тверская область заняла 5-е место в Центральном федеральном округе и 14-е место по России в рейтинге инвестиционной активности регионов за июнь. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

Основные июньские новости об инвестициях в Тверскую область пришли с полей Петербургского международного экономического форума. Тверскую делегацию возглавил губернатор Игорь Руденя. В рамках деловой программы ПМЭФ-2021 регион заключил соглашения на 91 млрд рублей и вошел в число субъектов-лидеров Российской Федерации по объему привлеченных инвестиций. Деловых партнеров Верхневолжья заинтересовало сотрудничество в сфере развития промышленности, транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, лесопромышленного комплекса, туризма.

Также в июне в Калининском районе состоялось торжественное открытие логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ». Инвестиционный проект реализует «Торговая компания Альфа». Строительство объекта велось при поддержке Правительства Тверской области. Объем инвестиций составил почти 1,3 млрд руб. До 2025 года планируется создать 169 рабочих мест.

Еще одна новость июня связана с государственной поддержкой компании «СКФ» – резидента промышленного парка «Боровлёво» в Тверской области. Компания одной из первых в России заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) до 2030 года на производство кассетных подшипников для грузовых железнодорожных вагонов. СПИК 2.0. – новый инструмент государственной поддержки инвесторов. Он стимулирует вложения в приоритетные современные технологии, позволяющие выйти на серийное производство продукции, конкурентной на мировом уровне. По условиям СПИК 2.0, инвесторы получают различные льготы, проходят ускоренную и упрощенную процедуру получения статуса «Сделано в России» для своей продукции.