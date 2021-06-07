С начала года филиалами МФЦ Тверской области предоставлено более 370 тысяч государственных и муниципальных услуг

За шесть месяцев 2021 года в Тверской области филиалами ГАУ «МФЦ» предоставлено более 370 тысяч государственных и муниципальных услуг. В этом году был расширен их перечень: добавились услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче водительских удостоверений.

С июля у жителей Тверской области появилась возможность подать через МФЦ заявку на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, а у жителей областного центра - получить услуги, представляемые ЗАГСом (выдача свидетельств о рождении, свидетельств о смерти). До конца года данные услуги ЗАГС будут доступны в 7 крупных филиалах области, а с января 2022-го – во всех районах Верхневолжья.

По поручению Губернатора Игоря Рудени в многофункциональных центрах Тверской области внедряются профессиональные стандарты оказания услуг.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

Контроль за обеспечением стандартов обслуживания жителей области ведется с помощью специальной автоматизированной системы мониторинга, которая позволяет отслеживать работу филиалов в режиме реального времени.

В регионе продолжается развитие действующей сети МФЦ, оснащение и ремонт подразделений. В 2021 году откроют семь филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в тех районах, где их ранее не было. Впервые филиалы МФЦ появятся в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах. При этом в Белом, Красном Холме и Молоково обустраивают модульные МФЦ. На других территориях подобраны подходящие для их размещения здания.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020 году было оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг).

Пресс-служба Правительства Тверской области