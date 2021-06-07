При поддержке области в Вышнем Волочке обустроят ярмарочную площадь, в музее истории Ржева – новый зал, в Лихославле – кемпинг в этнокомплексе «Мяммино»

В Министерстве туризма Тверской области подвели итоги конкурса по предоставлению поддержки на реализацию муниципальных проектов в сфере туризма. Более 7 млн рублей будет направлено в Вышний Волочек, Лихославль и Ржев.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из драйверов экономики Верхневолжья. В том числе это создание новых рабочих мест для жителей региона. В области реализуются крупные проекты: строительство современного транспортно-пересадочного узла в Конаковском районе и другие.

Одно из направлений работы – поддержка муниципалитетов Верхневолжья в создании новых мест притяжения туристов. В этом году участие в конкурсном отборе на ее получение приняли 13 территорий. Конкурс составил три проекта на место. Как отметили в Минтуризма Тверской области, высокая конкуренция стала стимулом для муниципалитетов готовить проекты, которые смогут заинтересовать гостей региона.

При поддержке области в 2021 году в Вышнем Волочке планируется обустроить ярмарочную площадь в исторической части города, в Лихославле – создать кемпинг на территории строящегося этнокультурного комплекса «Мяммино». В музее истории города Ржева запланировано открытие нового зала с макетом «Ржев XIX века».

В 2020 году победителями конкурсного отбора стали семь проектов. Так, в Доме купца Филиппова в Старице создано пространство для проведения интерактивных программ. Отремонтирован выставочный зал Дома карельской культуры в деревне Стан Лихославльского муниципального округа. Обустроена площадка Академической дачи им. И.Е. Репина для проведения арт-фестиваля «Пленэр на Академичке» в Вышневолоцком городском округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области