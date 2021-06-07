Почти 208 тысяч жителей Тверской области сделали прививку от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 207 933 жителя Верхневолжья. За вчерашний день, 5 июля, от коронавируса вакцинировались 5840 человек.

В настоящее время в регионе обеспечены необходимые объемы вакцины от коронавируса для продолжения прививочной кампании. В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 тыс. доз для вакцинации от COVID-19, из них свыше 6 тыс. доз уже поступили в регион вчера. До конца текущей недели ожидается поставка еще 13,2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

По поручению Игоря Рудени Министерством здравоохранения Тверской области ведется постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах. Своевременно направляются заявки в Минздрав России на поставку новых партий.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

Кроме того, вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для проведения вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Особенно важно беречь себя тем, кто привился первым компонентом: в этот период идет формирования иммунного ответа на вакцину. Следует соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области