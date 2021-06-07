Почти 17 тысяч семей Тверской области получили подарки для новорожденных

4587 комплектов для новорожденных вручено с начала 2021 года семьям Верхневолжья, где родились дети. Эта мера поддержки семей с детьми введена с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего за этот период подарки получили семьи, где на свет появился 16 951 малыш.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории Тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 наименований.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Комплекты можно получить при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области, а также в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства ( https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/ ).

Поддержка семей с детьми определена Губернатором Игорем Руденей одним из ключевых направлений демографической политики Тверской области. По инициативе главы региона постоянно расширяется пакет мер в демографии. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Так, с 2020 года родители получают поддержку на приобретение транспортного средства, они освобождены от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой. В дополнение к почетному знаку «Слава матери» учрежден знак «Слава Отца», которым награждены уже трое отцов, воспитавших в одном браке пятеро и более детей.

Благодаря принимаемым мерам в регионе растет количество многодетных семей. По итогам 2020 года их стало на 1 тысячу 44 семьи больше. Сейчас многодетные родители Верхневолжья воспитывают почти 44 тысячи детей – это на 10 тысяч детей больше, чем в 2016 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области