В Тверской области обеспечены необходимые объемы вакцины от коронавируса для проведения прививочной кампании

В Тверской области обеспечены необходимые объемы вакцины от коронавируса для продолжения прививочной кампании. На утро 5 июля остаток вакцины составлял более 22,8 тыс. доз. В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 тыс. доз для вакцинации от COVID-19. Из них свыше 6 тыс. доз поступили в регионсегодня.До конца недели ожидается поставка еще 13,2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

По поручению Губернатора Игоря Рудени Министерством здравоохранения Тверской области ведется постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах. Своевременно направляются заявки в Минздрав России на поставку новых партий.

ВВерхневолжье сделать прививку от коронавирусаможно в 56 пунктах. Кроме того, вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада.

Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

Для организации вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

Всего на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 202 061 житель Верхневолжья. В том числе за прошедшую неделю вакцинировались 31565 человек.



Министерство здравоохранения Тверской области