Школьница из Тверской области вошла в сотню победителей спецноминации конкурса «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги специальной номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе» всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 100 ребят. В их числе – Александра Мороз, ученица гимназии №44 города Твери, которая представила на конкурс сказку «Мечте покоряется космос».

Традиционно во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития российских территорий. В XVIII сезоне конкурса, посвященного науке, технологиям и космосу, такую возможность впервые получили дети в возрасте до 13 лет со своими творческими проектами, рисунками и сказками на космическую тематику. Свои работы в специальной номинации «Сказки о космосе» представили более 10 тысяч юных конкурсантов из 78 регионов России и иностранных государств.

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в рамках XVIII сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» также предусмотрены номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос» (к 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос), «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» и «Моя педагогическая инициатива». Самые юные победители получат подарки, а авторы лучших работ в возрасте от 11 до 13 лет станут участниками «Междисциплинарной проектной школы», которая пройдет в Международном детском центре «Артек».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» – мероприятие федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области