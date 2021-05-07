В Тверской области проходит Международная конференция по звероводству

С 5 по 8 июля Тверь стала площадкой проведения 21-я Международной конференции по клеточному пушному звероводству. Участие принимают представители власти, руководители и специалисты зверохозяйств, учёные, поставщики кормов и оборудования, предприниматели, работающие в меховой отрасли.

Тверская область несмотря на сложный 2020 год смогла удержать лидирующие позиции по производству пушнины в Российской Федерации, обеспечивая более четверти пушного маточного поголовья зверей России. Верхневолжье является племенным ядром по разведению норки, лисицы, соболя.

В регионе расположено четыре звероводческих хозяйства с общим поголовьем 257,6 тыс. голов. Это ООО «Новые меха», ООО «Меха», звероплемзавод «Савватьево» Калининского района, зверохозяйство «Знаменское» Торопецкого района.

«Для региона очень важно не снижать поголовье в племенном пушном звероводстве. Это сохранение положения на рынке и рабочих мест на предприятиях», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Конференция проходит на площадках ведущих зверохозяйств России и Тверской области – ООО «Меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево», пленарное заседание состоится 7 июля в бизнес центре «Тверь».

Конференция - это площадка по обмену современными знаниями и технологиями в сфере разведения клеточных пушных зверей и получения продукции высокого качества.

Помимо технологических вопросов будут обсуждаться темы, связанные с экономикой, налогообложением, государственной поддержкой и другими мерами развития отрасли.



Пресс-служба Правительства Тверской области