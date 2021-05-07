В Тверской области 25 молодых семей с детьми получили выплаты на погашение ипотеки

В 2021 году в Тверской области 25 семей с детьми получили выплаты на погашение ипотеки. В Верхневолжье по инициативе Губернатора Игоря Рудени увеличен возраст родителей, которые могут получить от 200 до 500 тыс. рублей на эти цели. Теперь мера поддержки предоставляется семьям, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, в многодетных семьях – 40 лет. Ранее возрастная планка была не более 25 лет.

«Улучшение демографических показателей – важнейшая задача в сфере социальной политики, а основа любой семьи – это жилье, – считает Игорь Руденя. – Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы и оставались в Тверской области, чтобы территория развивалась».

Единовременная выплата в размере до 200 тыс. рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

24 семьям Тверской области в 2021 году уже перечислено по 200 тыс. рублей, одной семье – 300 тыс. рублей. Наибольшее количество получателей проживает в Твери – 16 семей, также поддержку получили семьи из Кашинского городского округа, Калининского, Бежецкого и Лихославльского районов.

У Олеси и Александра Соколовых из Твери трое детей: Руслану 16 лет, Евгению 7 лет, Ярославу 6 месяцев. Именно с рождением последнего малыша семья смогла претендовать на новую меру поддержки.

«Здорово, что у семей за 30 появилась возможность получить выплаты на погашение ипотеки, – поделилась Олеся Соколова. – Мне 36 лет, мужу 34 года, у нас в ипотеке трехкомнатная квартира в Твери. Очень приятно, что мы получили поддержку».

Сергею Рудомётову 34 года, его жене Евгении 36 лет, и они тоже стали одними из первых, кто благодаря увеличению возрастной планки смог получить выплату.

«У нас двое замечательных дочек: Маше 9 лет, Сашеньке полгода. Мы в Бежецке взяли в ипотеку трехкомнатную квартиру. Конечно, когда узнали о выплате, обрадовались. Это очень хорошая мера», – считает Сергей Рудомётов.

Выплату на погашение ипотеки уже перечисли Игорю Суворову (35 лет) и Анастасии Ярцевой (30 лет). В феврале 2021 года на свет появилась их дочь Станислава.

«В ипотеке у нас студия в Твери. Мы узнали, что в области увеличили возраст получателей выплат для погашения ипотеки. Спасибо Губернатору за такую меру поддержки», – отметили супруги.

Ознакомиться с условиями предоставления единовременной выплаты и со списком документов можно на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми», «Рождение малыша». Подать документы можно через МФЦ.

Подробную информацию об условиях предоставления выплаты можно узнать по телефону Центра выплат «Тверская семья»: 8 (4822) 45-24-74.

Пресс-служба Правительства Тверской области