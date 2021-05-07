В Тверской области на автодороге Торжок – Высокое – Берново – Старица укладывают новое асфальтобетонное покрытие

На региональных дорогах Тверской области продолжается ремонтная кампания. Работы выполняются, в том числе, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов людей и в привязке к инвестиционным проектам», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На 95% ремонт выполнен на участках автодорог Осташков – Селижарово – Ржев и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино в Ржевском районе и Андреапольском муниципальном округе.

В Торжокском районе по нацпроекту ведется ремонт дороги Торжок – Высокое – Берново – Старица. Автодорога является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья», а также связывает между собой северную и юго-западную части Верхневолжья.

Протяженность участка ремонта 2021 года - 33 км. В настоящее время дорожники фрезеруют существующее асфальтобетонное покрытие, после чего укладывают выравнивающий слой. Затем на объекте будет устроен еще один слой асфальтобетона.

Государственный контракт на выполнение ремонта заключен между заказчиком Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией ООО ТК «Руслан-1».

Всего по нацпроекту в текущем дорожно-строительном сезоне в эксплуатацию введут 259 км. Это Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Осташков, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области