Игорь Руденя сохранил высокие позиции в рейтинге влияния глав регионов за июнь

Игорь Руденя занял 26-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ по итогам июня, сохранив позиции на том же уровне, что и в предыдущем месяце. Губернатор Тверской области традиционно входит в группу «Сильное влияние». Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК),

Отметим, что из восьми глав субъектовЦентрального федерального округа, вошедших в группу «Сильное влияние», Игорь Руденя занимает самые высокие позиции.

В числе событий, повлиявших на места фигурантов рейтинга в июне 2021 года,АПЭК называетрезультаты Петербургского международного экономического форума. Для тверской делегации, которую возглавил губернатор Игорь Руденя, итоги деловой программы ПМЭФ-2021 оказались самыми успешными за всю историю участия региона в этом форуме. Тверская область заключила соглашения на 91 млрд рублей, и вошла в число субъектов-лидеров Российской Федерации по объему привлеченных инвестиций.

Также Игорь Руденяв июне выступил в Законодательном Собрании Тверской области с ежегодным отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2020 год.Несмотря на пандемию коронавируса, региону удалось обеспечить рост доходов бюджета почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Госдолг Верхневолжья при этом не был увеличен, а расходы на его обслуживание снизились на 24%.В прошлом году в Тверской области создана территория опережающего социально-экономического развития «Кувшиново», проводилась работа по развитию первого в регионе частного промышленного технопарка компании КСК и формированию инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, в итоге за год количество многодетных семей в Тверской области увеличилось более чем на тысячу.

Еще одни фактор, подтвердивший стабильные позиции губернатора в рейтинге влияния, вероятно, связан с тем, что 29 июня по решению конференции регионального отделения «Единой России» Игорь Руденя был выдвинут кандидатом от партии на выборы губернатора Тверской области и в этот же день представил в избирательную комиссию региона необходимые для регистрации документы.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.