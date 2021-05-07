Губернатор Игорь Руденя в Ржеве ознакомился с работой новой модели пассажирских перевозок

5 июля в Ржеве Губернатор Игорь Руденя посетил автобусный парк, из которого на улицы города и района выходят на линии автобусы общественного транспорта. 3 июля здесь, как и еще в трех агломерациях региона, начала действовать новая модель пассажирских перевозок.

Вместе с главой региона с работой общественного транспорта ознакомились советник Президента РФ Владимир Васильев, председатель районного Совета ветеранов Галина Александровна Мешкова, «серебряный» волонтёр Валентина Адамовна Сорокина.

Во второй этап транспортной реформы вошли Кимрская, Ржевская, Зубцовская и Старицкая агломерации. В общей сложности создано более 100 маршрутов. В том числе 41 - в Ржеве и Ржевском районе.

«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться. На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения. Мы максимально сохранили маршрутную сеть, которая действовала в муниципалитете. При этом с учетом пожеланий людей добавили два новых маршрута. При необходимости готовы вносить коррективы», – отметил Игорь Руденя.

«Важно, что перед выходом на линию водители проходят инструктаж, вся техника – проверку. Обеспечена безопасность для граждан, создана доступная среда. Не менее важно, что через приложение можно посмотреть, когда подойдет автобус на остановку, есть возможность безналичной оплаты. Это целый комплекс мероприятий для удобства людей», – сказал Владимир Васильев.

Преимущества новой системы перевозок высоко оценили ржевитяне.

«Новые автобусы – красивые и комфортабельные, здесь очень вежливые водители, продуманы маршруты. Это просто революция для нашего города», – считает Валентина Адамовна Сорокина.

Благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Ржевской агломерации создано 167 новых рабочих мест.

Планируется, что пассажиропоток на общественном транспорте города Ржева и Ржевского района увеличится на 75% – со 1600 пассажиров до 2800 пассажиров в час.

Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. Регион в числе первых субъектов России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина начал модернизацию системы общественного транспорта.

3 июля 2021 года еще в четырех агломерациях на линии вышли современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле. Транспорт приспособлен для маломобильных граждан, оснащен валидаторами, что позволяет оплачивать проезд безналичным способом, системами навигации, климат-контроля, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами.

Оплатить проезд в муниципалитетах можно с помощью транспортной карты «Волга», банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», социальной карты жителя Тверской области, школьной карты или за наличный расчет.

Во всех агломерациях действует удобное абонементное меню, а также проездные. Абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30% затрат на общественный транспорт. Во всех районах действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области по ссылке: https://www.mintrans.tver.ru/transportnaya-otrasl/raspisanie-dvizheniya-transporta/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области