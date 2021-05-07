Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 41 338 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 46 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 202 061 человек, за последние сутки – 1634 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 794 652, в том числе за последние сутки их проведено 1160.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 46 941 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4404 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1199 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 15624
Конаковский район 3521
Ржев 2477
Вышневолоцкий городской округ 2384
Калининский район 1942
Кимры 1798
Торжок 1768
Бологовский район 1111
Кашинский городской округ 1038
Бежецкий район 1028
Калязинский район 1018
Осташковский городской округ 993
Старицкий район 969
Нелидовский городской округ 934
Лихославльский район 895
Торопецкий район 783
Максатихинский район 684
Весьегонский муниципальный округ 658
Западнодвинский муниципальный округ 630
Торжокский район 557
Андреапольский муниципальный округ 550
Оленинский муниципальный округ 500
Кувшиновский район 462
Рамешковский район 451
Зубцовский район 440
Спировский район 386
Ржевский район 364
Сонковский район 336
Кимрский район 331
ЗАТО Озёрный 329
Селижаровский муниципальный округ 317
Краснохолмский муниципальный округ 246
Фировский район 244
Бельский район 234
Кесовогорский район 220
Лесной муниципальный округ 169
Пеновский муниципальный округ 155
Молоковский район 151
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 99
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области