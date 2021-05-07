Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 41 338 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 46 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 202 061 человек, за последние сутки – 1634 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 794 652, в том числе за последние сутки их проведено 1160.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 46 941 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4404 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1199 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 15624

Конаковский район 3521

Ржев 2477

Вышневолоцкий городской округ 2384

Калининский район 1942

Кимры 1798

Торжок 1768

Бологовский район 1111

Кашинский городской округ 1038

Бежецкий район 1028

Калязинский район 1018

Осташковский городской округ 993

Старицкий район 969

Нелидовский городской округ 934

Лихославльский район 895

Торопецкий район 783

Максатихинский район 684

Весьегонский муниципальный округ 658

Западнодвинский муниципальный округ 630

Торжокский район 557

Андреапольский муниципальный округ 550

Оленинский муниципальный округ 500

Кувшиновский район 462

Рамешковский район 451

Зубцовский район 440

Спировский район 386

Ржевский район 364

Сонковский район 336

Кимрский район 331

ЗАТО Озёрный 329

Селижаровский муниципальный округ 317

Краснохолмский муниципальный округ 246

Фировский район 244

Бельский район 234

Кесовогорский район 220

Лесной муниципальный округ 169

Пеновский муниципальный округ 155

Молоковский район 151

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 99

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области