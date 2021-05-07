В день 100-летия Маршала Советского Союза Виктора Куликова Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату

5 июля Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин находится в Тверской области с рабочим визитом. Вместе с Губернатором Тверской области Игорем Руденей, советником Президента РФ Владимиром Васильевым спикер Госдумы почтил память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Среди тех, кто героически сражался на Ржевском рубеже, был Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов. Сегодня, 5 июля, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося военачальника, Героя Советского Союза, депутата Государственной Думы 3-го созыва, Почётного гражданина города Ржева.

«Сегодня мы отдаём дань уважения Виктору Георгиевичу Куликову и вспоминаем всех, кто остался здесь лежать, кто защищал нашу страну. Эту память нам необходимо передать из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки так же бережно относились к ней. Очень важно, что на ржевской земле уделяется большое внимание сохранению исторической памяти, её защите», – подчеркнул Вячеслав Володин.

«Хотел бы поблагодарить Вячеслава Викторовича за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Виктора Георгиевича Куликова - воина, заслужившего авторитет в мировом военном сообществе. Такие мероприятия позволяют нам понять всё величие, всю значимость Великой Победы нашего советского народа. Мы надеемся, что в течение года в музее Ржевского мемориала будут открыты дополнительные павильоны», – отметил Игорь Руденя.

Почётные гости ознакомились с экспозицией, которая создана на Ржевском мемориале к 100-летию Виктора Георгиевича Куликова. Он прошёл всю войну, после её окончания внёс большой вклад в укрепление обороноспособности страны. Он проводил большую работу по признанию роли и места Ржевской битвы как одного из значимых сражений в истории Великой Отечественной войны, многое сделал для того, чтобы Ржев был удостоен звания «Город воинской славы».

«Виктор Георгиевич прославил и своё имя, и ржевскую землю в годы войны. В 1942 году он был направлен сюда в составе 143-й танковой бригады, был командиром штаба. Первое здание, боевое крещение и первую награду из рук генерала Конева Виктор Георгиевич получил именно подо Ржевом», - рассказала Марина Копаева, заведующая филиалом Музея Победы «Калининский фронт. Август 1943».

В экспозиции представлены личные вещи Маршала Куликова, переданные его внуком, жителями Орловской области, где он родился, советом стран Варшавского договора. Виктор Куликов был Главнокомандующим вооруженными силами государств-участников Варшавского договора с 1977 по 1989 годы.

30 июня исполнился год со дня открытия монумента Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. За прошедшее время Ржевский мемориал стал центром притяжения жителей России и других государств.

«Ржевский мемориал – место историческое, духовное, эмоциональное. Уже 2 миллиона человек увидели это, прочувствовали и увезли эмоции с собой», - сказал Владимир Васильев.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Город Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области