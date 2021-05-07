Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с заявлением о приоритете демографической политики в тверском регионе

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с заявлением о том, что улучшение демографической ситуации станет главной задачей региональной политики на предстоящие пять лет. Об этом сообщает фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Комментируя средствам массовой информации Верхневолжья свое выдвижение в кандидаты на пост губернатора региона 29 июня, Игорь Руденя назвал главной и сложной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, улучшение демографической ситуации.

«В отличие от ремонта дорог, строек, развития экономики в целом вопросы демографии только деньгами не решить. На ситуацию влияет состояние общества и уверенность наших граждан в завтрашнем дне, желание, чтобы их дети жили в престижном регионе, имели хорошую инфраструктуру, образование, здравоохранение, городскую среду, спортивные, культурные события», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, 29 июня на втором этапе конференции регионального отделения «Единой России» в Твери делегаты проголосовали за выдвижение Игоря Рудени кандидатом от партии на должность губернатора Тверской области. Глава региона отметил, что это возлагает на него большую ответственность и дает силы на продолжение последовательной работы по укреплению потенциала Верхневолжья.

По окончании партийной конференции Игорь Руденя представил в Избирательную комиссию региона документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора. Выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября.