На Международном фестивале искусств «Музыкальные вечера на Селигере» выступят солисты Большого театра России

В Тверской области продолжается XXXIII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере». Сегодня, 5 июля, в Осташкове состоится концерт лауреатов международных конкурсов, солистов Камерной сцены им. Б.А. Покровского Государственного Академического Большого театра России, которые представят программу «Bella Italia».

«За прошедшие годы фестиваль стал значимым культурным событием в жизни Верхневолжья, приобрел верных почитателей далеко за пределами тверского региона. Мероприятие собирает признанных мэтров и начинающих артистов, которых объединяет верность традициям отечественной школы исполнительского мастерства. Фестиваль воспитал не одно поколение ценителей разножанровой музыки, пробудил в сердцах зрителей интерес к истокам национальной культуры, уважение к творческому наследию родного края и всей нашей страны», - отметил Губернатор Игорь Руденя в приветственном адресе участникам, организаторами и гостям фестиваля.

9 июля концертную программу представят Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», лауреаты международных конкурсов – Максим Сальников (баян), Татьяна Емельянова (арфа), Татьяна Николаенко (гитара), Ольга Орлова (фортепиано).

На закрытии фестиваля, 10 июля выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

В 2021 году у фестиваля появился новый художественный руководитель. Им стал почетный работник культуры и искусства Тверской области Андрей Кружков.

Впервые концерты «Музыкальных вечеров на Селигере» прошли в концертном зале Воскресенской церкви в 1987 году. Идейным вдохновителем фестиваля стала Народная артистка СССР, Президент Международного союза музыкальных деятелей Ирина Константиновна Архипова, которая до последнего дня своей жизни патронировала все концертные программы, проводила мастер-классы, каждый раз представляла в Осташкове новых исполнителей и новые программы.

В разные годы участниками фестиваля становились Владислав Пьявко, Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Михаил Плетнев, квартет имени Шостаковича и многие другие российские исполнители классической музыки, а также артисты из Германии, США, Италии, Японии и ещё ряда стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области