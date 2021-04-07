В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» завершился месяц благотворительности

В центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» прошёл «Благотворительный стендап». Представители некоммерческого сектора выступили с различными темами, связанными с эффективной помощью для нуждающихся. Мероприятие завершило месяц благотворительности, организованный в рамках акции «Мой бизнес помогает».

«Сегодня благородное стремление помогать людям объединяет жителей Тверской области разных возрастов и профессий – тех, кто по зову сердца приходит на помощь другим, бескорыстно служит обществу, приносит пользу своей стране и родному краю. Очень важно воспитать у подрастающего поколения ответственность и активную жизненную позицию. Это основное условие для успешного развития нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Во время «Благотворительного стендапа» руководители четырёх НКО представили свои выступления на тему благотворительности. Исполнительный директор фонда «Константа» Анастасия Кульпетова рассказала о системной благотворительности, директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова о корпоративной социальной ответственности. Кроме того, директор «Фонда Марины Леонович» Марина Леонович рассказала, почему эффективнее жертвовать организациям, а не давать деньги непосредственно в руки нуждающимся, а руководители Инициативной группы по защите животных Николай Морозов и Юлия Островская поделились опытом о взаимодействии между фондом и государством.

1 июня в Международный день защиты детей «Мой бизнес» организовал благотворительную акцию «Мой бизнес помогает», когда любой желающий мог сделать подарок подопечным благотворительного фонда «Добрый мир».

Впервые центр «Мой бизнес» провёл благотворительную акцию в преддверии Нового года. Дети из семей в сложной жизненной ситуации написали письма Деду Морозу и рассказали о своих желаниях. Предприниматели и другие жители города приносили подарки из этого списка в центр «Мой бизнес», а затем благотворительные фонды передавали их своим подопечным.

Пресс-служба Правительства Тверской области