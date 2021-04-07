В Тверской области региональный этап Спартакиады пенсионеров России объединил около 150 участников

В Твери прошёл региональный этап Спартакиады пенсионеров России, которая проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В нём приняли участие около 150 участников из 17 муниципальных образований.

Создание условий для развития массового спорта – одна задач национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, акцент должен быть cделан на максимальной доступности спорта для жителей всех возрастов.

Участники соревновались друг с другом в шести видах спорта: легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, дартсе, шахматам и настольном теннисе.

Самый старший из участников – 84-летний Борис Робозов из города Торопца. Он принял участие в шахматном турнире. Среди женщин - Марина Еремина из Старицы, которая выиграла золоту медаль в беге на дистанции 1000 метров в возрастной группе 70+.

Соревнования проходили на пяти спортивных объектах: стадионе фабрики имени Вагжанова, шахматно-шашечном клубе «Блиц», бассейне «Дельфин», тире СК «Пролетарка» и во Дворце спорта «Юбилейном». Всего было разыграно 16 комплектов медалей у мужчин и женщин.

В общекомандном зачете, который учитывает общее количество наград, победила Тверь. Второе место заняла команда Калининского района, третье место у Конаковского района.

Победители регионального этапа представят Тверскую область во Всероссийском финале Спартакиады пенсионеров России, который пройдет в Белгороде с 24 по 27 августа.

Пресс-служба Правительства Тверской области