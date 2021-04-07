В Тверской области прививку от коронавируса сделали свыше 200 тысяч человек

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 200 400 жителей Верхневолжья – это 92,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 3 июля, от коронавируса вакцинировались 2393 человека. В федеральный регистр внесена информация о 180851 вакцинированном гражданине.

«Наша цель – получить коллективный иммунитет. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого жителя Тверской области вне зависимости от возраста», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя на недавнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Ведётся строгий контроль, включая видеонаблюдение, за соблюдением всех необходимых требований при проведении вакцинации, хранении и использовании вакцины.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

На территории региона действует 12 центров амбулаторной помощи, куда необходимо обращаться при первых признаках вирусного заболевания. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области