Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 41 292 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 11 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 200400 человек, за последние сутки – 2393 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 793492, в том числе за последние сутки их проведено 1329.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 46 718 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4227 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1199 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 15545
Конаковский район 3508
Ржев 2462
Вышневолоцкий городской округ 2375
Калининский район 1928
Кимры 1794
Торжок 1767
Бологовский район 1110
Кашинский городской округ 1037
Бежецкий район 1028
Калязинский район 1004
Осташковский городской округ 993
Старицкий район 967
Нелидовский городской округ 934
Лихославльский район 892
Торопецкий район 777
Максатихинский район 682
Весьегонский муниципальный округ 658
Западнодвинский муниципальный округ 629
Торжокский район 557
Андреапольский муниципальный округ 550
Оленинский муниципальный округ 499
Кувшиновский район 461
Рамешковский район 446
Зубцовский район 438
Спировский район 384
Ржевский район 362
Сонковский район 331
Кимрский район 329
ЗАТО Озёрный 319
Селижаровский муниципальный округ 317
Краснохолмский муниципальный округ 246
Фировский район 243
Бельский район 234
Кесовогорский район 195
Лесной муниципальный округ 169
Пеновский муниципальный округ 153
Молоковский район 151
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 99
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области