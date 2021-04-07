Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 221 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 41 292 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 11 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 200400 человек, за последние сутки – 2393 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 793492, в том числе за последние сутки их проведено 1329.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 46 718 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4227 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1199 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 15545

Конаковский район 3508

Ржев 2462

Вышневолоцкий городской округ 2375

Калининский район 1928

Кимры 1794

Торжок 1767

Бологовский район 1110

Кашинский городской округ 1037

Бежецкий район 1028

Калязинский район 1004

Осташковский городской округ 993

Старицкий район 967

Нелидовский городской округ 934

Лихославльский район 892

Торопецкий район 777

Максатихинский район 682

Весьегонский муниципальный округ 658

Западнодвинский муниципальный округ 629

Торжокский район 557

Андреапольский муниципальный округ 550

Оленинский муниципальный округ 499

Кувшиновский район 461

Рамешковский район 446

Зубцовский район 438

Спировский район 384

Ржевский район 362

Сонковский район 331

Кимрский район 329

ЗАТО Озёрный 319

Селижаровский муниципальный округ 317

Краснохолмский муниципальный округ 246

Фировский район 243

Бельский район 234

Кесовогорский район 195

Лесной муниципальный округ 169

Пеновский муниципальный округ 153

Молоковский район 151

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 99

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области