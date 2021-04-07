В Тверской области юные поисковики во время учебной экспедиции вместе с наставниками подняли останки шести защитников Отечества

В Оленинском муниципальном округе Тверской области прошла учебно-тренировочная экспедиция «Поколение выбирает Поиск». Она объединила представителей поисковых отрядов из городов Тверь, Видное, Реутов, Ярославской области. Участники прошли теоретическое обучение основам поисковых работ и стажировку для закрепления полученных навыков.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны. Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Начинающие поисковики знакомились с методами работы на каждом этапе, изучали моральный кодекс поисковика, историю Ржевской битвы, военную археологию, антропологию в поисковой работе, порядок проведения работ, технику безопасности и многое другое.

Полученные навыки ребята смогли применить на полевой практике, в частности освоили формы работы археологического подъёма останков павших красноармейцев при верховом и глубинном залегании.

В итоге из трёх раскопов были подняты останки 6 защитников Отечества, в том числе медицинская сестра. На месте её гибели поисковики установили Поклонный крест.

Также в экспедиционном лагере для поисковиков состоялась презентация книги «Тропинка памяти». В ней собранны воспоминаний детей войны, проживавших в 1941-1943 годах на северо-западе Ржевского выступа, исторические факты. В презентации принял участие народный артист России Юрий Назаров.

В творческих мастерских экспедиции участники пробовали свои силы в подготовке выступлений агитбригады, изучали литературный материал военных лет и красноармейское творчество.

Завершилась учебная программа итоговыми испытаниями, где юные поисковики продемонстрировали свои знания по истории Ржевской битвы, антропологии, стрелковому оружию Красной Армии, работе с поисковым оборудованием, а также разборке-сборке автомата Калашникова и в творческих заданиях.

Учебно-тренировочная экспедиция «Поколение выбирает Поиск» была организована в рамках межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ», который является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Пресс-служба Правительства Тверской области