Пять выпускников Верхневолжья получили вышний бал по ЕГЭ сразу по нескольким предметам

В Тверской области пять выпускников 2021 года сдали единый государственный экзамен по двум учебным предметам на 100 баллов. Такими высокими результатами ребята подтвердили свою отличную учёбу, знания, которые они получали в школах Верхневолжья на протяжении 11 лет.

На 100 баллов написал ЕГЭ по химии выпускник Академической гимназии ТвГУ Роман Городецкий. Блестящие знания по физике продемонстрировал выпускник средней школы №17 города Твери Сергей Казиков. Выпускник тверской гимназии №44 Егор Мацаев показал наивысший результат по обществознанию. ЕГЭ по литературе на 100 баллов написали Дарья Сажко (гимназия №2 Осташковский городской округ) и Ксения Семёнова (средняя школа №4 города Твери). Свои вторые 100 баллов все ребята получили за сдачу экзамена по русскому языку.

В 2021 году в Тверской области закончили обучение в школах почти 5,6 тысячи юношей и девушек. 750 из них претендуют на золотую медаль.

«Вы стоите на пороге новой, самостоятельной жизни. Перед Вами открыты все двери. Мечтайте, смело идите к своей цели и покоряйте любые высоты. Учитесь, получайте профессию, трудитесь на благо родной тверской земли и всей нашей Родины», - отметил Губернатор Игорь Руденя в своем обращении к выпускникам Тверской области.

Правительство Тверской области ведет работу с тверскими вузами и колледжами об открытии новых, востребованных на рынке труда Верхневолжья направлений обучения.

В этом году в Тверском государственном техническом университете начнется обучение студентов по направлениям «Технология продукции и организация общественного питания» и «Радиоэлектронные системы и комплексы», а также «Урбанистика и охрана окружающей среды городских территорий». Специалистов градостроительной сферы будут готовить и в Тверском технологическом колледже – там начался набор на поступление на специальность «Архитектура».

Новые актуальные направления в Тверском государственном университете – «Экономическая безопасность», «Мехатроника и робототехника», «Лесное дело», а Тверская государственная сельскохозяйственная академия будет готовить дипломированных специалистов по профилю «Биотехнология для пищевой промышленности и сельского хозяйства».

Пресс-служба Правительства Тверской области