4 июля - День работников морского и речного флота

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд имеет особое значение для нашего края, где берет начало великая русская река Волга и расположены тысячи озер и рек. Обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки, вы способствуете укреплению межрегиональных связей, развитию промышленности и туристического потенциала, повышению инвестиционной привлекательности Верхневолжья.

Благодарю работников и ветеранов флота за добросовестный труд, профессионализм, вклад в решение важных задач, в числе которых создание на территории Тверской области современной инфраструктуры для развития водного транспорта.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя