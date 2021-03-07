4 июля - День работников морского и речного флота

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет особое значение для нашего края, где берет начало великая русская река Волга и расположены тысячи озер и рек. Обеспечивая пассажирские и грузовые перевозки, вы способствуете укреплению межрегиональных связей, развитию промышленности и туристического потенциала, повышению инвестиционной привлекательности Верхневолжья.
Благодарю работников и ветеранов флота за добросовестный труд, профессионализм, вклад в решение важных задач, в числе которых создание на территории Тверской области современной инфраструктуры для развития водного транспорта.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России!
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя