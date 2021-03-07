Жители Кимрской, Ржевской, Зубцовской и Старицкой агломераций отметили удобство новой модели пассажирских перевозок

3 июля в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях стартовал второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе с 2020 года. В прошлом году регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта. Опыт Тверской области перенимают другие регионы.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что проект стал успешным. Синие автобусы с фирменным логотипом «Транспорт Верхневолжья» стали новой визитной карточкой нашего региона», - считает Игорь Руденя.

В каждом районном центре прошли презентационные поездки на новых автобусах, пассажирам рассказали о преимуществах нового транспорта, системе оплаты проезда.

«С чего начинался этот проект? С необходимости создать комфортные условия для жизни и благополучия граждан, и огромная благодарность за это Губернатору, без личной инициативы которого проект «Транспорт Верхневолжья» не был бы реализован. Я уверен, что со временем он станет не просто востребованным, а жизненно необходимым, неотъемлемой частью Города воинской славы Ржева. Транспорт и дороги – именно это сегодня необходимо для дальнейшего развития нашей территории», - отметил депутат Законодательного Собрания Тверской области Виктор Константинов.

В четырёх агломерациях будут функционировать 110 маршрутов: во Ржеве 41 маршрут (21 городской и 20 пригородных), в Старице – 28 пригородных маршрутов; в Кимрах – 27 маршрутов (13 городских и 14 пригородных) и в Зубцове – 14 маршрутов (1 городской и 13 пригородных).

«Маршруты в Зубцовском районе сформированы на базе тех, которые действовали ранее, с последующей возможной корректировкой в зависимости от потребности наших граждан. Автобусы новые, оснащены климатической установкой и низким удобным полом-заходом. Соответственно любому пассажиру будет удобно ими пользоваться. И судя по первым реакциям жителей, они этот проект полностью поддерживают», - подчеркнул депутат областного парламента Константин Антонов.

Удобство для пассажиров, в том числе для маломобильных граждан, отметил и депутат Кимрской городской Думы Владимир Шпагин.

«Все автобусы оборудованы пандусами. Комфортный салон, климат-контроль, множество вариантов оплаты проезда. Немаловажное значение имеют достойные условия труда и заработной платы водителей, которые сами являются жителями города Кимры и Кимрского района», - сказал Владимир Шпагин.

На линиях работают современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле, рассчитанные на 50–70 мест. Также они оснащены валидаторами, что позволяет оплачивать проезд безналичным способом, системами навигации, датчиками задымления, видеорегистраторами, световым табло информации, тахографами.

Оплатить проезд в муниципалитетах можно с помощью транспортной карты «Волга», банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», социальной карты жителя Тверской области, школьной карты или за наличный расчет.

Во всех агломерациях действует удобное абонементное меню на 5, 20, 40 и 60 поездок, а также проездные на 1, 3, 7, 15, 30, 90, 365 дней. Абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30% затрат на общественный транспорт.

Кроме того, действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля, который обеспечит льготным категориям граждан безлимитный проезд в транспорте.

Необходимую для этого социальную карту жителя Тверской области можно получить бесплатно в любом офисе «Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Далее карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ в день обращения.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области по ссылке: https://www.mintrans.tver.ru/transportnaya-otrasl/raspisanie-dvizheniya-transporta/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области