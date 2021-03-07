Губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности участнице Великой Отечественной войны Марии Ивановне Потаповой

3 июля 96 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Ивановне Потаповой. В фронтовые годы в родном Вышнем Волочке она трудилась медицинской сестрой. В День рождения Губернатор Игорь Руденя выразил Марии Ивановне слова признательности за пример мужества и милосердия, преданности родной стране, профессиональному призванию.

«Вы прошли сквозь испытания Великой Отечественной войны в рядах фронтовых медиков, бесстрашно сражавшихся за жизни советских солдат и офицеров. Только благодаря вашему подвигу, подвигу ваших коллег многие воины встретили День Победы», - отметил Игорь Руденя.

Вся жизнь Марии Ивановны была связана с медициной. Окончив в 1942-ом учебу в фельдшерско-акушерской школе в Вышневолоцком госпитале, она была направлена в воинскую часть в Выползово. После была медсестрой здравпункта авиационного полка дальнего действия 5-ой Воздушной армии на 1-ом Украинском фронте.

После войны работала в госпиталях Уральского военного округа, города Калинина, Ржевского района. Была медсестрой пионерского лагеря, рентгенотехником лазарета, медсестрой городской больницы № 2. На заслуженный отдых Мария Ивановна ушла в звании старшины медицинской службы.

21 октября 2020 года Губернатор Игорь Руденя вручил Марии Ивановне Потаповой орден Почёта. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области