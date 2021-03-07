Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 281 заразившийся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 198 034 человека, за последние сутки – 7030 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 792162, в том числе за последние сутки их проведено 3488.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 46 497 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4017 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1199 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 15454
Конаковский район 3494
Ржев 2456
Вышневолоцкий городской округ 2373
Калининский район 1913
Кимры 1793
Торжок 1763
Бологовский район 1109
Кашинский городской округ 1016
Бежецкий район 1022
Калязинский район 999
Осташковский городской округ 993
Старицкий район 960
Нелидовский городской округ 933
Лихославльский район 891
Торопецкий район 777
Максатихинский район 677
Весьегонский муниципальный округ 657
Западнодвинский муниципальный округ 616
Андреапольский муниципальный округ 549
Торжокский район 555
Оленинский муниципальный округ 499
Кувшиновский район 460
Рамешковский район 446
Зубцовский район 436
Спировский район 383
Ржевский район 360
Сонковский район 328
Кимрский район 324
ЗАТО Озёрный 319
Селижаровский муниципальный округ 312
Краснохолмский муниципальный округ 246
Фировский район 243
Бельский район 231
Кесовогорский район 194
Лесной муниципальный округ 169
Пеновский муниципальный округ 152
Молоковский район 151
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 99
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области