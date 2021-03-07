Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 281 заразившийся излечились от инфекции, в том числе за сутки 27 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 198 034 человека, за последние сутки – 7030 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 792162, в том числе за последние сутки их проведено 3488.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 46 497 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4017 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1199 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 15454

Конаковский район 3494

Ржев 2456

Вышневолоцкий городской округ 2373

Калининский район 1913

Кимры 1793

Торжок 1763

Бологовский район 1109

Кашинский городской округ 1016

Бежецкий район 1022

Калязинский район 999

Осташковский городской округ 993

Старицкий район 960

Нелидовский городской округ 933

Лихославльский район 891

Торопецкий район 777

Максатихинский район 677

Весьегонский муниципальный округ 657

Западнодвинский муниципальный округ 616

Андреапольский муниципальный округ 549

Торжокский район 555

Оленинский муниципальный округ 499

Кувшиновский район 460

Рамешковский район 446

Зубцовский район 436

Спировский район 383

Ржевский район 360

Сонковский район 328

Кимрский район 324

ЗАТО Озёрный 319

Селижаровский муниципальный округ 312

Краснохолмский муниципальный округ 246

Фировский район 243

Бельский район 231

Кесовогорский район 194

Лесной муниципальный округ 169

Пеновский муниципальный округ 152

Молоковский район 151

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 99

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области